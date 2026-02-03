Fofana a MTV: "Serata che volevamo fosse perfetta fin dall'inizio"

vedi letture

Nel post partita di Bologna-Milan, sfida vinta dalla formazione di Massiimiliano Allegri con un netto 0-3, Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sfida del Dall'Ara.

È una serata perfetta?

"Serata che volevamo dall'inizio. Volevamo anche il clean sheet dopo le ultime partite. Poi i 3 gol, quindi si, serata perfetta".

Gol di Rabiot, di un centrocampista, proprio come chiede il mister

"Adesso non chiede più troppi gol da noi centrocampisti, ma sappiamo che dobbiamo trovare i gol".

12 giornis enza partite: come sarà importante recuperare e restare sul pezzo

"Sarà importante fermarsi un po', di fare qualcosa diverso dal calcio, di far respirare la testa, ma rientrare bene e pronti ed attaccare questa parte di stagione che sarà decisiva".