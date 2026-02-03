Tare: "Non avevamo la necessità di un difensore: abbiamo deciso con Max"

Nel pre-gara di Bologna-Milan, gara che chiude il 23° turno del campionato di Serie A Enilive, è stato intervistato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo milanista Igli Tare, all'indomani della chiusura del calciomercato invernale. DI seguito si riporta un estratto delle dichiiarazioni rilasciate dal dirigente rossonero albanese.

Alla fine nessun difensore nel mercato di gennaio:

“Non abbiamo avuto la necessità. Se ci fosse stato qualcosa che poteva aiutarci veramente l’avremmo fatto, ma poi abbiamo deciso insieme a Max di andare avanti con questo gruppo che ci ha dato grandi soddisfazioni fino a questo punto”.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valido per la 23esima giornata di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.