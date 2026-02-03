BOL-MIL (0-3): doppio cambio di Allegri al 68', dentro Ricci e Tomori
Doppio cambio nel Milan al 68': Massimiliano Allegri decide di togliere dal campo Ruben Loftus-Cheek, autore del primo gol rossonero, e Zachary Athekame, e inserisce al loro posto Samuele Ricci e Fikayo Tomori. Milan con il 5-4-1, con l'inglese largo a destra in difesa.
Il tabellino del match:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler (dal 65' Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe; Castro (dal 54' Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Pobega, Sohm; Cambiaghi, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68' Tomori), Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 68' Ricci), Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu; Jashari; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.), 49' Rabiot
Ammoniti: Ravaglia (B), Freuler (B), Ferguson (B)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan