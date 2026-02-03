BOL-MIL (0-3): problema muscolare per Bartesaghi, al suo posto dentro Estupinan

di Enrico Ferrazzi

Problema muscolare dietro alla coscia sinistra per Davide Bartesaghi che viene sostituito all'83' da Massimiliano Allegri. Al suo posto dentro per questi ultimi minuti di partita Pervis Estupinan.

Il tabellino del match: 

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78' Lykogiannis); Freuler (dal 65' Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78' Cambiaghi); Castro (dal 54' Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík; Pobega, Sohm; Domínguez. All.: Italiano.

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68' Tomori), Fofana, Modrić (dal 72' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dall'83' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68' Ricci), Nkunku (dal 72' Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Odogu; Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.), 49' Rabiot

Ammoniti: Ravaglia (B), Freuler (B), Ferguson (B)