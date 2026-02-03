Tare: "Il desiderio di Maignan era rimanere: ha combattuto per realizzare questo sogno"

vedi letture

Nel pre-gara di Bologna-Milan, gara che chiude il 23° turno del campionato di Serie A Enilive, è stato intervistato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo milanista Igli Tare, all'indomani della chiusura del calciomercato invernale. DI seguito si riporta un estratto delle dichiiarazioni rilasciate dal dirigente rossonero albanese.

Finalmente il rinnovo di Maignan:

“Non è stato difficile. Mike è una bandiera di questo club, di questa società. C’erano trattative da concludere, ho sempre saputo che il suo desiderio di rimanere a Milano. Fino in fondo anche lui ha combattuto per realizzare questo suo sogno e la società è stata molto brava per far sì che questa operazione andasse a buon fine per dare un segnale per il futuro per il progetto che il Milan porta per il futuro”.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valido per la 23esima giornata di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.