Bartesaghi a DAZN: "Siamo consapevoli che è un periodo importante della stagione"
MilanNews.it
Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Le sue dichiarazioni:
Una partita fastidiosa stasera, tra calendario e classifica…
“Siamo consapevoli che è un periodo importante della stagione, per dare una svolta, per dare un segnale positivo sia alla squadra che al campionato. Ci siamo allenati come abbiamo sempre fatto. Siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo come sempre”.
Dopo il rigore concesso alla Roma immagino che ti vuoi subito riscattare...
“È stato un episodio sfortunato. Nel calcio è così, non può andare sempre tutto bene. Adesso c’è un’altra gara e sono concentrato sul fare bene stasera”.
