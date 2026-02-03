La Fiorentina presenterà Fabio Paratici giovedì al Viola Park
(ANSA) - FIRENZE NOVA, 03 FEB - Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici verrà presentato giovedì alle ore 13 al Rocco B. Commisso Viola Park. L'ex dirigente della Juventus e del Tottenham si appresta quindi a cominciare la sua nuova avventura con il club viola, con un contratto fino al 2030. Paratici è atteso a Firenze domani: per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo l'esperienza in Premier League. (ANSA)k
