Garlando: "Mateta? Un milanista datato, cresciuto con Galliani e Braida, fa fatica a capire questa cosa”

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, commenta gli ultimi giorni controversi del mercato rossonero, dal mancato acquisto di Mateta dopo le visite mediche al nuovo difensore mai arrivato. Queste le sue parole nel podcast “La Tripletta”:

"Com’è possibile che una società come il Milan, faccia fare ad un giocatore le visite mediche l’ultimo giorno di mercato? A dicembre si sapeva già Mateta che aveva problemi alle ginocchia. Dai, è incomprensibile. Un milanista datato, cresciuto con Galliani e Braida, fa fatica a capire questa cosa”.