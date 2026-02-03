live mn Bologna-Milan (0-2): fine primo tempo al Dall'Ara

Primo tempo ai limiti della perfezione del Milan di Massimiliano Allegri, che con le due punte di giornata, Nkunku e Loftus-Cheek, va all'intervallo avanti di due reti. Nonostante un inizio con il piede sull'acceleratore da parte del Bologna, la formazione rossonera è riuscita a prendere minuto dopo minuto campo andando meritatamente in vantaggio con la rete di Loftus-Cheek, che poco prima si era divorato la rete dello 0-1 a tu per tu con Ravaglia. Nel secondo tempo ci vorrà la stessa attenzione e cinismo dei primi 45 minuti, anche perché basta veramente poco per riaccendere il Dall'Ara.

------

45' + 3' | Manganiello dice che si può andare a riposo con il Milan in vantaggio per 2 a 0 al Dall'Ara.

45' + 2' | Odgaard ci prova di cattiveria e convinzione lasciando partire da dentro l'area piccola una conclusione fortissima che però si spegne alta sopra la traversa.

45' | Assegnati 3 minuti di recupero.

44' | Il Bologna prova a reagire conquistandosi un calcio d'angolo ad un minuto da 45esimo.

38' | GOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Nkunku apre il piatto, batte Ravaglia spiazzandolo e fa 5 in campionato!.

35' | Calcio di rigore per il Milan. Fallo di Ravaglia su Nkunku, che con la punta era riuscito ad anticipare il portiere bolognese.

32' | Buona palla di Rowe dentro l'area di rigore, bravo Bartesaghi a liberare l'area di testa.

28' | Grande lettura di Pavlovic, che dal centro sinistra si è difatti buttato quasi a peso morto, in scivolata, sulla conclusione a botta sicura di Odgaard evitando così guai peggiori.

25' | Fase della partita dove il Bologna cerca di aprire la difesa del Milan tramite il possesso palla.

20' | GOOOOOOOOOL DEEEEEEEL MILAAAAAAAAN! Dopo un vero e proprio miracolo di Ravaglia su Nkunku, Loftus-Cheek si fa trovare pronto dentro l'area di rigore e porta il vantaggio il Diavolo su assist di Rabiot.

17' | Ad un passo dal vantaggio il Milan. Azione manovrat da sinistra verso destra del Diavolo, con Fofana che di testa sfiora il palo lontano della porta di Ravaglia su un ottimo assist di Athekame.

15' | Girata di testa di Odgaard sul calcio di punizione di Orsolini. Maignan in presa sicura blocca e fa ripartire i suoi.

10' | Partita fino a questo momento divertente. Ritmi alti ed occasioni da una parte e dell'altra.

8' | Loftus-Cheek sciupa clamorosamente l'occasione del possibile vantaggio a tu per tu con Ravaglia. L'inglese non arriva neanche alla conclusione nel tentativo (neutralizzato) di superare il portiere avversario.

6' | Azione personale di Rowe, che dal limite dell'area ci ha provato con una conclusione a giro non trovando però la porta ifesa da Maignan.

3' | Altra occasione Bologna, con Heggem che sugli sviluppi di calcio d'angolo prende di testa il tempo a Gabbia. Il tentativo del difensore rossoblù si spegne però alto sopra la traversa.

2' | Prima spinta offensiva del Bologna, con Zortea che lascia partire un cross insidioso dentro l'area di rigore. Fortunato il Milan e bravo Athekame ad allontanare.

1' | Si parte al Dall'Ara. È cominciata Bologna-Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buon martedì sera a tutti voi e benvenuti allo stadio Renato Dall'Ara. Oggi il Milan di Massimiliano Allegri è ospite del Bologna di Vincenzo Italiano per la 23esima giornata di Serie A Enilive. Le vittorie di Juventus, Inter e Napoli quasi costringono la formazione rossonera a fare risultato in terra emiliana, anche per sfruttare il passo falso di Roma ad Udine ed allungare ulteriormente dal quinto posto in classifica.

Dall'altro lato, però, c'è il Bologna che vuole ritrovare la vittoria difronte al proprio pubblico, che in campionato manca dallo scorso 9 novembre contro il Napoli. Per questo motivo si pronostica essere una ricca ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.