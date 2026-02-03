Mateta-Milan, Romano: "E' saltato solo per motivi fisici". E svela cosa rischia ora il calciatore

Fabrizio Romano, su DAZN, ha svelto i retroscena del mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan: "Solo esclusivamente un discorso fisico. Nkunku era stato chiaro sotto questo punto di vista, pensa che il Fenerbahce a fine dicembre aveva provato a prenderlo, e ha detto no.

Ha sempre detto no, è stato un discorso fisico che non ha portato Mateta al Milan, tant'è che la dirigenza ha fatto fare questa doppia sessione di visite mediche, entrambe andate male. Domani inoltre il Crystal Palace e lo staff medico decideranno se Mateta dovrà operarsi. E' stato un discorso puramente fisico".