Marotta su San Siro: "In Italia la burocrazia è ostruzionistica. Grazie a Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogito"

vedi letture

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, in un'intervista a DAZN ha parlato così di San Siro. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riprese da TMW: "Sì. Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco, ad aprire una strada che ci porterà lontano.

Sarà piena di tortuosità, non è facile agire in Italia, dove la burocrazia è molto ostruzionistica. Abbiamo intrapreso questa nuova era con entusiasmo, avremo una nuova casa. È stato molto difficile acquistare San Siro, ma grazie alla tenacia di Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogito. Sarà un impianto molto moderno, che risponde soprattutto all'esigenze di sicurezza, di comodità, di accoglienza, di ospitalità e di tutto un insieme di valori".