Stasera la sfida al Bologna, serve la risposta del Diavolo per non far scappare l'Inter
MilanNews.it
Terminato il mercato, stasera il Milan potrà tuffarsi solo ed esclusivamente sul campionato. La Gazzetta dello Sport apre con "La risposta del Diavolo". L'obiettivo del Milan è chiarissimo, serve vincere per tornare a -5 dall'Inter ed evitare di far scappare i nerazzurri.
E ancora: "Nkunku in missione per il Milan, Max gli chiede i gol per stare in scia". Il francese è apparso in ottima forma e, con l'assenza di Christian Pulisic e le condizioni precarie di Rafa Leao, toccherà a lui caricarsi sulle spalle il peso offensivo rossonero.
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
