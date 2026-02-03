Ekkelenkamp il castiga-grandi: "Io come Pirlo? Un complimento grande"

vedi letture

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese, lo ha rifatto: dopo aver piegato il Napoli qualche settimana fa, ieri ha segnato il gol decisivo nella vittoria bianconera contro la Roma, un'altra grande del nostro campionato. Queste le sue parole al termine della gara ai microfoni di DAZN.

Jurgen, ne hai fatto un altro non proprio brutto, su punizione. Un po' fortunato perché c'è stata la deviazione, ma com'è possibile che segni solo gol belli?

"Non lo so. Sì, lo so perché mi alleno molto per i miei gol. Oggi non è un caso fare questa roba. E solo allenamento e poi lo provo in partita e faccio buoni gol"

Il nostro commentatore in tribuna che commentava la partita, Emanuele Giaccherini, ha giocato con Andrea Pirlo alla Juventus e ha detto che il tuo modo di calciare gli ricorda un po' il suo. Non ti sembra un brutto complimento?

"Sì, è un complimento grande. Pirlo era un giocatore grande, quindi è un complimento grande".

Guardi ogni tanto i suoi video magari per ispirarti a calciare in porta oppure no?

"No, no, non ho visto"