Manganiello arbitra Bologna-Milan: il bilancio con i rossoneri

Turno di campionato atipico per il Milan dal momento che non ha giocato nel fine settimana e neanche a troppo a ridosso dello stesso: i rossoneri, infatti, saranno in campo a Bologna nella serata di oggi 3 febbraio per il 23° turno del campionato di Serie A Enilive. Un posticipo del posticipo causato dagli impegni europei della formazione di mister Vincenzo Italiano che ieri ha vinto 0-3 in trasfera contro il Maccabi Tel Aviv. La gara è stata affidata all'arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo.

Tra Manganiello e il Milan si tratterà dell'undicesimo incrocio in carriera, con il bilancio che è sicuramente favorevole ai rossoneri: nei 10 precedenti, infatti, sono state 6 vittorie del Milan, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima gara arbitrata da Manganiello risale alla passata stagione 2024/2025 quando il Diavolo di Sergio Conceicao vinse 0-2 in casa del Venezia grazie alle reti firmate da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Nello storico c'è anche un altro Milan-Bologna, quella volta a San Siro: era fine agosto 2022 e il Milan, allora campione di Italia, vinceva 2-0 con le reti di Leao e Giroud.