MN - Scifo sulla lotta scudetto: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più del Milan"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda belga Enzo Scifo tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Considerato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio belga, con l'ex fuoriclasse abbiamo parlato dell'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Cosa pensa della Serie A d’oggi?

“Con tutto il rispetto c’è stato un livellamento verso il basso. Ai miei tempi il calcio italiano dominava il mondo calcistico. Oggi ci sono campionati che hanno superato quello italiano per ciò che riguarda il livello. I più grandi giocatori giocano in Inghilterra e in Germania e di conseguenza la competitività ne ha risentito.”

Sulla lotta Scudetto con l’Inter otto punti davanti ai rossoneri che hanno una partita in meno:

“L’Inter rimane la favorita anche se io metterei una moneta pure sul Napoli che fra poco riabbraccerà Lukaku e De Bruyne. Sono due squadre che hanno tutto per vincere. Ma negli anni precedenti era più chiaro chi fosse favorito mentre oggi la lotta sarà molto più serrata. Però penso che a livello di collettivo Napoli e Inter abbiano qualcosina in più dei rossoneri. A lungo termine penso che se la vedranno tra di loro per il titolo.”

