Mateta, ancora una conferma sul rischio operazione: le ultime da Fabrizio Romano
MilanNews.it
Nella serata di ieri vi avevamo raccontato (clicca QUI) della concreta possibilità per Mateta di doversi sottoporre ad un'operazione al ginocchio: la situazione è emersa con forza dopo le visite mediche approfondite condotte dallo staff medico rossonero in vista del possibile passaggio al Milan, poi sfumato, del francese.
Arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, che su X scrive: "Jean Philippe Mateta e lo staff del Crystal Palace decideranno presto in merito all'intervento chirurgico al ginocchio. La soluzione è stata presa in considerazione in vista dei prossimi 6 mesi con il Palace e i Mondiali in arrivo. Situazione giunta per i problemi al ginocchio rilevati durante le doppie sessioni di visite mediche con il Milan".
Pubblicità
News
MN - Fedele deluso: "Sarebbe servito un difensore. Il mio amico Thiago Silva sarebbe tornato di corsa"
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
3 Mateta-Milan, clamoroso: tre medici diversi hanno votato "no". Ecco qual è il problema serio dell'attaccante
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Saltato Mateta? Meglio così. Felice per Maignan. Thiago Silva sarebbe venuto di corsa"
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com