Mateta, ancora una conferma sul rischio operazione: le ultime da Fabrizio Romano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 16:49News
di Manuel Del Vecchio

Nella serata di ieri vi avevamo raccontato (clicca QUI) della concreta possibilità per Mateta di doversi sottoporre ad un'operazione al ginocchio: la situazione è emersa con forza dopo le visite mediche approfondite condotte dallo staff medico rossonero in vista del possibile passaggio al Milan, poi sfumato, del francese.

Arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, che su X scrive: "Jean Philippe Mateta e lo staff del Crystal Palace decideranno presto in merito all'intervento chirurgico al ginocchio. La soluzione è stata presa in considerazione in vista dei prossimi 6 mesi con il Palace e i Mondiali in arrivo. Situazione giunta per i problemi al ginocchio rilevati durante le doppie sessioni di visite mediche con il Milan".