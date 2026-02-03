Guidi: "Perché se c’erano 30 milioni per Mateta ce n’erano 0 per il difensore?"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, commenta gli ultimi giorni controversi del mercato rossonero, dal mancato acquisto di Mateta dopo le visite mediche al nuovo difensore mai arrivato. Queste le sue parole nel podcast “La Tripletta”: “Mateta l’hanno trattato anche Juventus e Nottingham, finché non fai le visite non hai la conferma di quanto sia grave. Sapevi che potesse avere dei problemi, certo. Una società diversa si muove prima ancora di far uscire la notizia, premurandosi di conoscere nel dettaglio le condizioni cliniche. Certo, serve anche la collaborazione dell’altro club.

Poi, che sia così di livello da spostare il discorso scudetto io non lo credo. Poi era l’attaccante ideale per come gioca Allegri. Non è meglio di Nkunku, è più ideale per come gioca il Milan. Poi il giocatore devi giudicarlo anche su un discorso di carriera. Mateta bene, benissimo negli ultimi 2-3 anni. Non ha mai indossato la maglia di una big. Lo paghi 30 milioni, va per i 29 anni, ha queste problematiche fisiche. Il difensore invece è la grossa mancanza, e la domanda è questa: perché se c’erano 30 milioni per Mateta ce n’erano 0 per il difensore?”.