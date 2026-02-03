Bologna-Milan, attenzione ai cartellini: tre diffidati tra i rossoneri

Ci siamo! E' il giorno del matchday, con Bologna e Milan in campo stasera per la 23^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano all'appuntamento con più di una defezione importante: oltre al lungodegente Santi Gimenez, infatti, non saranno della partita nè Alexis Saelemaekers nè Christian Pulisic con Massimiliano Allegri ancora costretto ad arrangiarsi con gli effettivi a sua disposizione.

In vista della trasferta bolognese, ci sono tre calciatori rossoneri che dovranno stare attenti al cartellino giallo perché figurano tra la lista dei diffidati. Si tratta di Adrien Rabiot, certamente titolare, Youssouf Fofana e Zachary Athekame che, molto probabilmente, partirà dal primo minuto al posto dell'infortunato Saelemaekers. In caso di giallo, e successiva squalifica, si vedrebbero costretti a saltare la prossima gara in casa del Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20.45.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi C. - Cavallina

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: martedì 3 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it