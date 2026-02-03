Dall'Inghilterra: il Palace aveva inviato al Milan la documentazione necessaria sul ginocchio di Mateta

Jean-Philippe Mateta si trova in un momento delicato della sua carriera dopo il mancato trasferimento dal Crystal Palace al Milan. L’attaccante francese aveva provato a forzare l’addio a gennaio, ma l’operazione da circa 30 milioni di sterline è saltata a causa di problemi emersi durante le visite mediche.

Secondo la BBC, il Palace è stato del tutto trasparente con il Milan: il club londinese aveva infatti inviato ai rossoneri tutta la documentazione medica relativa al ginocchio di Mateta verso la fine della scorsa settimana, proprio per facilitare la chiusura dell’accordo. Nonostante ciò, dopo due visite mediche, il Milan ha ritenuto preoccupante la situazione del ginocchio destro del giocatore, già operato al menisco nel 2019, arrivando alla conclusione che potrebbe essere necessario un nuovo intervento chirurgico. Per il club italiano, il problema non sarebbe risolvibile solo con terapie conservative e gestione dei carichi.

Il manager del Palace Oliver Glasner aveva già parlato pubblicamente di un fastidio al ginocchio che ha condizionato Mateta nelle ultime settimane, spiegando anche il calo di rendimento: solo un gol segnato dall’inizio di dicembre. Ora, rimasto a Selhurst Park, l’attaccante deve decidere se sottoporsi a un’operazione che potrebbe aiutarlo a risolvere definitivamente il problema fisico e rendere più semplice una futura cessione, magari già in estate. Una soluzione che farebbe comodo anche al Palace, considerando che il suo contratto scade nel 2027.

Tuttavia, l’ipotesi di un intervento chirurgico si scontra con un’altra grande ambizione di Mateta: la possibile convocazione ai Mondiali con la Francia. I tempi di recupero potrebbero ridurre le occasioni per convincere Didier Deschamps, proprio mentre la concorrenza in club aumenta dopo l’arrivo di Jørgen Strand Larsen per 48 milioni di sterline.