VIDEO - Tutti i gol al Catanzaro di Cissè, nuovo acquisto del Milan

Oggi alle 19:10News
di Manuel Del Vecchio

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha beffato il PSV e ha concluso l'acquisto di Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona. Il classe 2006 rimarrà in prestito al Catanzaro, in Serie B, fino al termine della stagione.

Il centrocampista in Calabria ha segnato già diversi gol veramente belli: guardali nel video in calce all'articolo!