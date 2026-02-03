MN - Scifo: "Pulisic o Leao? L'americano più continuo, ma Rafa può decidere ogni partita.."
La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda belga Enzo Scifo tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Considerato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio belga, con l'ex fuoriclasse abbiamo parlato dell'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue considerazioni:
Cosa pensa di Leao e cosa gli manca per diventare un campione?
“Leao è un campione! È un giocatore con un potenziale enorme che può giocare nei più grandi club. Ma l’approccio mentale e psicologico è altrettanto importante e a Leao forse manca un po di continuità. Ma nonostante tutto rimane un grande giocatore.”
Da allenatore preferisce Leao o Pulisic? “
Mi piacciono tutti e due anche se Pulisic è molto più continuo. E poter sempre contare su un giocatore da questo punto di vista per il collettivo è fondamentale. Ma a livello di potenziale, Leao è quello che può veramente fare la differenza a ogni momento.”
