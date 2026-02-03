Milan a Bologna senza Saele e Pulisic: Allegri e una doppia assenza pesante

vedi letture

Il Milan chiuderà la 23esim giornata di campionato con la trasferta a Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su quelle che saranno le scelte di formazione da parte di Massimiliano Allegri: "Saele e Pulisic, spine per Max".

Il riferimento è alla doppia assenza che dovrà gestire il tecnico rossonero, Saelemaekers e Pulisic non ci saranno. Il belga e l'americano si portano dietro dei problemi fisici e non verranno rischiati. Anche Rafa Leao è a rischio.