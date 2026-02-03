Occhio al cartellino: tre giocatori rossoneri in diffida oggi a Bologna
Il Milan nella serata di oggi 3 febbraio scenderà in campo al "Renato Dall'Ara" alle ore 20.45 per affrontare il Bologna in quella che sarà la gara conclusiva del 23° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri arrivano all'appuntamento con più di una defezione importante: oltre al lungodegente Santi Gimenez, infatti, non saranno della partita nè Alexis Saelemaekers nè Christian Pulisic con Massimiliano Allegri ancora costretto ad arrangiarsi con gli effettivi a sua disposizione.
In vista della trasferta bolognese, ci sono tre calciatori rossoneri che dovranno stare attenti al cartellino giallo perché figurano tra la lista dei diffidati. Si tratta di Adrien Rabiot, certamente titolare, Youssouf Fofana e Zachary Athekame che, molto probabilmente, partirà dal primo minuto al posto dell'infortunato Saelemaekers. In caso di giallo, e successiva squalifica, si vedrebbero costretti a saltare la prossima gara in casa del Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20.45.
