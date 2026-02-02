Probabile formazione Milan: Nkunku-Loftus in avanti, Athekame sostituisce Saele

vedi letture

Finalmente domani toccherà al Milan: i rossoneri hanno dovuto aspettare fino a martedì sera per scendere in campo nel 23* turno di Serie A Enilive. La formazione rossonera sarà in campo alle 20.45, domani sera, allo stadio "Renato Dall'Ara" per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Un'occasione per rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus, con la Roma in campo tra pochi minuti.

Massimiliano Allegri deve fare i conti con due assenze pesanti: oltre al lungodegente Santiago Gimenez, domani non ci saranno Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Là davanti anche Rafael Leao non è ancora al 100% della sua condizione, per questo motivo la coppia offensiva provata in allenamento è quella inedita formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Sulla destra ci sarà spazio per Zachary Athekame mentre a sinistra conferma per Bartesaghi. In mezzo al campo, oltre agli inamovibili Modric e Rabiot, si dovrebbe rivedere Fofana. La linea difensiva prevede Gabbia con il ritorno di Pavlovic e la riconferma di De Winter che questa volta farà sedere in panchina Tomori. In porta, ovviamente, Mike Maignan, il capitano fresco di rinnovo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 10 Leao

All. Massimiliano Allegri

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers, Pulisic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi C. - Cavallina

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: martedì 3 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it