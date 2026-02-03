Il Milan e una tradizione positiva nei secondi tempi: gli ottimi numeri dei rossoneri

vedi letture

Tutto pronto per la sfida tra il Bologna e il Milan, in programma questa sera allo stadio Dall'Ara. Attenzione ai secondi tempi: i rossoneri sono la squadra che guadagna più punti nei secondi 45' rispetto ai risultati della prima frazione di gioco, ben 13.

Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante

di Antonio Vitiello @AntoVitiello

Si è conclusa senza botti la sessione di mercato invernale del Milan, eppure la squadra aveva bisogno di almeno due innesti. L’ideale per Max Allegri era ricevere un acquisto in difesa e uno sulla corsia destra, un’alternativa valida a Saelemaekers, invece non è arrivato nessuno. La sensazione è che il Milan abbia sprecato una buona possibilità di migliorare la rosa e di essere più competitivo per la seconda parte di stagione. Fullkrug sicuramente sarà utile, ma non è quel giocatore che ti fa svoltare l’annata. Un centrale difensivo avrebbe dato ad Allegri più margine di scelta, invece si proseguirà con 4 elementi per tre posti, e bisognerà stare attenti anche ad un minimo raffreddore.

Purtroppo è stato un mercato anonimo, che poteva essere riacceso nelle ore finali con l’acquisto di Mateta. E’ giusto che il Milan abbia fatto tutte le verifiche mediche, specialmente se il giocatore davvero ha problemi al ginocchio, sarebbe stato controproducente spendere 30 milioni per un atleta non integro. Ma si poteva agire diversamente. In primis muoversi con qualche giorno d’anticipo nel verificare le condizioni del ginocchio di Mateta, considerando che già da dicembre in Inghilterra si parlava di problemi e possibile operazione. Inoltre si poteva scegliere di andare su altri profili se Mateta non avesse dato le giuste garanzie. Arrivare fino all’ultimo secondo del mercato non ha consentito margini di manovra.

L’unica cosa positiva di questo mese di gennaio è la firma di Mike Maignan. In questo caso c’è stato un grande lavoro per convincere il giocatore a rimanere e per trovare l’accordo economico a 5 milioni più bonus. L’operazione Maignan è stata davvero importante e i frutti si vedranno anche nei prossimi mesi.

Tuttavia la rosa è praticamente la stessa di settembre con l’aggiunta di Fullkrug ma con la costatazione, purtroppo, di continui problemi fisici per Leao e Pulisic. I due titolari dell’attacco hanno sempre acciacchi, non sono al meglio e infatti stasera a Bologna l’americano non ci sarà, mentre Rafa è alle prese con la pubalgia da mesi. Non resta che affidarsi a Max Allegri e sperare che il tecnico sia cosi bravo da tenere il Milan ad altissimi livelli fino alla fine della stagione.