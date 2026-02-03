MN - Furio Fedele dubbioso: "Con l'arrivo di Comvest mi chiedo come faccia a restare Furlani.."

Furio Fedele, ex storico giornalista del Corriere dello Sport, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue considerazioni in merito al mercato invernale del Milan, ma non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Prima del mercato, al Milan è uscito Elliott ed è entrato Comvest..

"Sì, ti dico la mia. Credo sia difficile capire le strategie di queste proprietà, degli americani. Non vogliono perdere soldi è chiaro, ma vogliono guadagnare sempre di più, quindi il filo logico è questo, è economico e non sportivo, non del tutto. Detto ciò, sono curioso di vedere le intenzioni di Cardinale, tornato a Milanello dopo non so quanto tempo. Mi sembra di intuire che a livello societario verrà rilanciata la figura di Ibrahimovic e leggo che dovrebbe restare Furlani.. mi chiedo come faccia a rimanere nonostante il cambio di proprietà.."

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI PRE BOLOGNA-MILAN

L'avvicinamento a Bologna:

"Tutto dipende da cosa succederà domani in campo. Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma che ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria".

Come ha convinto Maignan? Convincerà anche Modric?

"Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misunderstanding dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric vediamo, Luka decide lui. Se ha voglia di continuare o meno".