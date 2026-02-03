Impallomeni sulle parole di Allegri: "Non ha risposto a Conte, ha detto cose corrette"

Stefano Impallomeni, in diretta durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così delle dichiarazioni di Antonio Conte e del botta e risposta con Massimiliano Allegri a proposito della questione calendari, dopo le parole del tecnico livornese in conferenza stampa: "Dov'è il clamore?

Per me non ha risposto a Conte, ha fatto un pensiero generale e ha detto cose corrette. Per stare a grandi livelli devi stare lì. Lui è preoccupato perché se il prossimo anno allenerà questa stessa squadra non basterà per aprire un ciclo. Deve svecchiare e trovare sul mercato giocatori bravi".