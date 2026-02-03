Il Milan vuole migliorare la striscia di imbattibilità: nessuno in Europa meglio dei rossoneri

Il Milan vuole migliorare la striscia di imbattibilità: nessuno in Europa meglio dei rossoneriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20News
di Federico Calabrese

Il calciomercato è appena terminato e il Milan può concentrarsi su quello che sarà il periodo clou del campionato. Si partirà questa sera dall'ostica trasferta di Bologna, con i rossoneri che devono vincere per evitare di perdere ulteriore terreno dall'Inter

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono migliorare la striscia di imbattibilità che in campionato dura da 21 gare: nessuno meglio del Milan in Europa. In avanti, Max Allegri schiererà Christopher Nkunku: il francese è alla ricerca del quinto gol in Serie A.