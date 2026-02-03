Al Dall'Ara sarà Nkunku a guidare l'attacco: le possibili scelte di Allegri

Oggi alle 10:50
di Federico Calabrese

Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Bologna e Milan. Tuttosport traccia un focus su quelle che dovranno essere le scelte di Massimiliano Allegri. Davanti a Maignan, ecco Gabbia, con Pavlovic e De Winter (favorito su Tomori) a completare il trittico arretrato.

A destra Athekame viaggia verso la titolarità, con Bartesaghi schierato sulla corsia opposta. A Modric il compito di mettere ordine e di comandare il gioco, con la garanzia Rabiot e Fofana, in ballottaggio con Ricci, a completare invece la linea mediana. In avanti toccherà a Nkunku guidare l’attacco del Milan, supportato da Loftus-Cheek, che agirà alle sue spalle come sotto-punta. Da capire l'impiego di Rafa Leao.