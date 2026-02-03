La maglia che pesa: il Milan e la maledizione della numero 9
MilanNews.it
Olivier Giroud è stata l'eccezione che negli ultimi anni ha confermato la regola. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha tracciato un focus su quei calciatori che nelle ultime stagioni hanno vestito la maglia numero 9 del Milan: "La maledizione del 9", la chiamano.
Da Origi che è stato un fantasma arrivando a Morata, fino al pasticcio Boniface. E poi ancora Jovic, senza dimenticarsi di Abraham. Tutti calciatori che a Milanello non hanno fatto granché. Adesso la "responsabilità" è sulle spalle di Niclas Fullkrug, sperando che il tedesco possa spezzare la maledizione.
Pubblicità
News
Marotta su San Siro: "In Italia la burocrazia è ostruzionistica. Grazie a Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogito"
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
3 Mateta-Milan, clamoroso: tre medici diversi hanno votato "no". Ecco qual è il problema serio dell'attaccante
4 Guai per Saelemaekers, ecco quanto potrebbe stare fuori. Out anche Pulisic: il piano per l'americano
Primo Piano
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com