La maglia che pesa: il Milan e la maledizione della numero 9

Olivier Giroud è stata l'eccezione che negli ultimi anni ha confermato la regola. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha tracciato un focus su quei calciatori che nelle ultime stagioni hanno vestito la maglia numero 9 del Milan: "La maledizione del 9", la chiamano.

Da Origi che è stato un fantasma arrivando a Morata, fino al pasticcio Boniface. E poi ancora Jovic, senza dimenticarsi di Abraham. Tutti calciatori che a Milanello non hanno fatto granché. Adesso la "responsabilità" è sulle spalle di Niclas Fullkrug, sperando che il tedesco possa spezzare la maledizione.