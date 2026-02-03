Milan, preso Cissé: il piano dei rossoneri è chiarissimo

di Federico Calabrese

Non è arrivato Jean-Philippe Mateta, ma il Milan ha comunque messo a segno un ultimo acquisto: si tratta di Alphadjo Cissè, centrocampista classe 2006 arrivato per 8 milioni più 2 di bonus più una percentuale sulla rivendita.

La sua esplosione è arrivata in questa stagione, giocata in Serie B con la maglia del Catanzaro con 21 presenze totali e 6 gol realizzati. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ha deciso di lasciarlo in prestito in Calabria fino a fine stagione e, da luglio, si unirà alla rosa di Allegri. 