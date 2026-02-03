Pulisic e Saelemaekers out, Allegri corre ai ripari: la probabile formazione del Milan
Il Milan questa sera scenderà in campo in casa del Bologna, alle ore 20.45 allo stadio "Renato Dall'Ara": la gara è valevole per il 23° turno del campionato di Serie A Enilive. Massimiliano Allegri deve fare a meno sia di Pulisic che di Saelemaekers, con l'attacco che sarà affidato alla coppia inedita Loftus-Cheek e Nkunku. In campo Athekame sulla destra con la possibilità di rivedere dal primo minuto anche Fofana accanto a Modric e Rabiot in mezzo al campo.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 10 Leao
All. Massimiliano Allegri
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers, Pulisic
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini
