Pulisic e Saelemaekers out, Allegri corre ai ripari: la probabile formazione del Milan

vedi letture

Il Milan questa sera scenderà in campo in casa del Bologna, alle ore 20.45 allo stadio "Renato Dall'Ara": la gara è valevole per il 23° turno del campionato di Serie A Enilive. Massimiliano Allegri deve fare a meno sia di Pulisic che di Saelemaekers, con l'attacco che sarà affidato alla coppia inedita Loftus-Cheek e Nkunku. In campo Athekame sulla destra con la possibilità di rivedere dal primo minuto anche Fofana accanto a Modric e Rabiot in mezzo al campo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 10 Leao

All. Massimiliano Allegri

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers, Pulisic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi C. - Cavallina

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini