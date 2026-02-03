Coppa Italia, domani e dopo iniziano i quarti di finale con Inter e Juventus in campo

Settimana libera dagli impegni delle coppe europee, che riprenderanno tra 14 giorni circa, ma non dalle partite: domani inizierà infatti la serie dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Milan, purtroppo, non farà parte delle squadre che tra domani, dopodomani e settimana prossima prenderanno parte a questa fase della competizione dopo che ha patito l'eliminazione nel mese di dicembre all'Olimpico contro la Lazio, 1-0 rete di Zaccagni nei minuti finali della gara. Oggi e domani si aprirà il programma con Inter e Juventus in campo.

L'Inter ospiterà domani sera, alle ore 21, il Torino: non si giocherà però a San Siro, con lo stadio che è occupato dai preparativi per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà venerdì 6. Giovedì invece sarà il momento della Juventus che, alla stessa ora, sarà ospitata dall'Atalanta per un psoto in semifinale. Tutte le gare dei quarti si disputeranno in gara secca.

COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE - IL PROGRAMMA

Mercoledì 04/02, Inter-Torino

Giovedì 05/02, Atalanta-Juventus

Martedì 10/02, Napoli-Como

Mercoledì 11/02, Bologna-Lazio