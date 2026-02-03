Serie A, la classifica aggiornata: il Milan può allungare sulla Roma

La sconfitta della Roma di ieri sera, caduta in casa dell'Udinese con il risultato di 1-0, ha aperto degli scenari e delle prospettive molto succose per il Milan che al momento conserva i 4 punti di vnataggio sui giallorossi quinti in classifica e che questa sera scenderà in campo per provare a rosicchiare qualcosina in più. Non sarà affatto facile perché i rossoneri si troveranno davanti a un Bologna ferito dalle due sconfitte consecutive in campionato e da una classifica non positiva, ma ravvivato da una bella vittoria in Europa League giovedì scorso.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 55 punti (23 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Juventus 45 (23)

Roma 43 (23)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Udinese 32 (23)

Bologna 30 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Cremonese 23 (23)

Parma 23 (23)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Hellas Verona 14 (23)