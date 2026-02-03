Il Milan chiude il 23° turno oggi a Bologna: ieri passo falso della Roma
Si chiude nella giornata di oggi il 23° turno del campionato di Serie A Enilive: il Milan sarà in campo in casa del Bologna allo stadio "Renato Dall'Ara". I rossoneri devono rispondere alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus. Ci sarà inoltre la ghiotta opportunità di sfruttare il passo falso della Roma che ieri sera ha perso sul campo dell'Udinese con il risultato di 1-0. Per la formazione di Massimiliano Allegri si potrebbe rinforzare la seconda posizione rispetto a Napoli e Juve, guadagnando punti sui giallorossi.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma 1-0
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
