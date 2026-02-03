Evacuo: "L'Inter può arrivare davanti ma il Milan rimarrà in lizza"

Il calciomercato è ufficialmente terminato: alle ore 20 di lunedì sono state chiuse le trattative. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Felice Evacuo che ha detto la sua sulla finestra invernale di gennaio e si è espresso anche sulla lotta per la vittoria dello Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni.

Quale squadra ha operato meglio sul mercato?

"Tutte le squadre hanno provato a fare degli innesti funzionali. La Roma sicuramente ha fatto dei buoni acquisti"

In Serie A rimane l'Inter la favorita?

"L'Inter sicuramente è la squadra che può arrivare davanti, con il Milan che però rimarrà in lizza. Poi io da tifoso del Napoli continuo a credere negli azzurri, anche se è complicata".