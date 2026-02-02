Ademola Lookman ai saluti: è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid

vedi letture

Dopo i diversi mal di pancia estivi alla fine Ademola Lookman è stato ceduto dall'Atalanta: sul gong del calciomercato invernale è arrivata l'ufficialità della cessione dell'attaccante nigeriano che si trasferisce all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Di seguito si riporta il comunicato ufficiale del club nerazzurro, pubblicato sul sito.

La nota ufficiale: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ademola Lookman. Il 28enne attaccante nigeriano ha militato in maglia nerazzurra per tre stagione e mezza. Nell’Atalanta e a Bergamo ha trovato l’ambiente e le condizioni ideali per esprimersi al meglio, raggiungendo l’apice con la tripletta nella finale di UEFA Europa League del 22 maggio 2024 a Dublino, dove il Club nerazzurro ha conquistato il suo primo, storico trofeo internazionale. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano e ringraziano Ademola, augurandogli le migliori soddisfazioni per il suo futuro".