Il Milan fa visita al Bologna: lo spaventoso dato di Allegri contro i felsinei
MilanNews.it
Tutto pronto per il posticipo di questa sera tra Bologna e Milan. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono due aspetti opposti da considerare. Il primo riguarda il fattore casa per i felsinei: l'ultima vittoria in serie A data ormai quasi tre mesi fa: 2-0 al Napoli il 9 novembre.
A ciò va aggiunto un dato che può spiegare molto e riguarda i precedenti di Max Allegri col Bologna: il tecnico rossonero, infatti, non ha mai perso in 25 partite giocate contro i felsinei.
Pubblicità
News
Marotta su San Siro: "In Italia la burocrazia è ostruzionistica. Grazie a Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogito"
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
3 Mateta-Milan, clamoroso: tre medici diversi hanno votato "no". Ecco qual è il problema serio dell'attaccante
4 Guai per Saelemaekers, ecco quanto potrebbe stare fuori. Out anche Pulisic: il piano per l'americano
Primo Piano
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com