Il Milan fa visita al Bologna: lo spaventoso dato di Allegri contro i felsinei

Il Milan fa visita al Bologna: lo spaventoso dato di Allegri contro i felsineiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20News
di Federico Calabrese

Tutto pronto per il posticipo di questa sera tra Bologna e Milan. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono due aspetti opposti da considerare. Il primo riguarda il fattore casa per i felsinei: l'ultima vittoria in serie A data ormai quasi tre mesi fa: 2-0 al Napoli il 9 novembre.

A ciò va aggiunto un dato che può spiegare molto e riguarda i precedenti di Max Allegri col Bologna: il tecnico rossonero, infatti, non ha mai perso in 25 partite giocate contro i felsinei.