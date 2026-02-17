Milan, Allegri ritrova Saelemaekers. Dubbi su come sostituire Rabiot

Se il Milan vuole restare in corsa per lo scudetto, domani sera dovrà battere a tutti i costi il Como nel recupero della 24^ giornata di Serie A. L'Inter è attualmente a +8 e i rossoneri devono provare ad accorciare questa distanza, altrimenti il rischio è che il campionato sia già indirizzato prima del tanto atteso derby di Milano del 7 o 8 marzo.

RIECCO ALEXIS - Come riporta stamattina Tuttosport, per la gara contro la squadra di Fabregas, che ha grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel match di andata, Massimiliano Allegri recupera un giocatore molto importante, vale a dire Alexis Saelemaekers: il belga, che ha saltato le ultime due sfide contro Bologna e Pisa per un problema muscolare all'adduttore, è tornato infatti ieri ad allenarsi in gruppo e quindi sarà a disposizione per la partita di domani sera contro il Como. Tocca ora al tecnico livornese decidere se schierarlo subito titolare o farlo partire dalla panchina, dando ancora la maglia da titolare a destra a Zachary Athekame, reduce da due buone prestazioni negli ultimi due match giocati.

CHI AL POSTO DI RABIOT? - Il grande dubbio di Allegri è però in mezzo al campo dove non ci sarà Adrien Rabiot per squalifica. L'allenatore rossonero dovrà scegliere se mettere al suo posto Samuele Ricci o se arretrate Ruben Loftus-Cheek a centrocampo dopo che ha giocato da attaccante contro Bologna e Pisa. Se l'inglese dovesse tornare a fare il centrocampista, allora in attacco Rafael Leao potrebbe avere una chance da titolare insieme a Christopher Nkunku. La rifinitura di oggi a Milanello aiuterà Allegri a sciogliere questi dubbi di formazione.