Oggi Saelemaekers atteso in gruppo. Chi sostituirà Rabiot? Le possibili scelte di Allegri per il Como

Mercoledì sera il Milan recupererà la gara casalinga contro il Como, valida per la 24^ giornata, che una decina di giorni fa non si era potuta giocare perchè San Siro era occupato per la Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per restare in corsa per lo scudetto, i rossoneri devono vincere a tutti i costi e tornare a -5 dall'Inter, altrimenti il campionato rischia di essere indirizzato ben prima del derby di Milano del prossimo 8 marzo.

IN GRUPPO - Oggi il Milan continuerà la sua preparazione a Milanello dove, secondo La Gazzetta dello Sport, è atteso il ritorno in gruppo di Alexis Saelemaekers che ha finalmente smaltito il problema all'adduttore che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide contro Bologna e Pisa. Se non ci saranno ulteriori intoppi, il belga verrà convocato, poi toccherà a Max Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto e farlo partire dalla panchina (Zachary Athekame è stato all'altezza quando lo ha sostituito). In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Koni De Winter al posto di uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic.

CHI AL POSTO DI RABIOT? - Contro il Como, ci sarà però un'assenza pesante in mezzo al campo, vale a dire Adrien Rabiot che sarà squalificato dopo il rosso rimediato venerdì a Pisa. Chi lo sostituirà? Al momento l'opzione più gettonata è l'arretramento a centrocampo di Ruben Loftus-Cheek, che ha giocato in attacco nelle ultime due partite, e avere così una mezzala fisica e di inserimento. A completare la mediana milanista ci saranno Luka Modric, reduce dal gol vittoria contro i nerazzurri toscani, e Samuele Ricci, entrato molto bene venerdì e autore dell'assist per la rete del croato.

BALLOTTAGGI IN ATTACCO - In attacco, invece, è probabile che Allegri punti dal primo minuto solo su uno tra Rafael Leao e Christian Pulisic: entrambi non sono infatti al top della condizione e quindi difficilmente il livornese li mettere in campo tutti e due dall'inizio. Per l'altro posto da titolare in avanti sono in ballottaggio Christopher Nkunku, sostituito all'intervallo a Pisa per scelta tecnica, e Niclas Fullkrug, il quale scalpita per riscattarsi dopo il rigore fallito contro il Pisa.