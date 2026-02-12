È adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo

Non c’è bisogno di uno 007 infiltrato nel salone dell’hotel Gallia per cogliere il senso, calcistico, della cena collettiva organizzata da Allegri e Milan, estesa alla squadra al completo, ai dirigenti e al personale che lavora a Milanello. Non è certo l’occasione per confermare la sanità del gruppo che è dimostrata ogni giorno lavorativo vissuto a Milanello oltre che dai risultati fin qui ottenuti. No. C’è in ballo altro, molto altro. È stata l’occasione per far passare un paio di concetti fondamentali. I tre giorni di riposo sono serviti per ricaricare le batterie di tutti ma adesso comincia la fase decisiva della stagione. Allegri lo ha detto chiaramente: tra Pisa, Como, Parma e Cremonese il Milan si gioca non il secondo posto ma la qualificazione alla prossima Champions league.

Perché deve superare in pochi giorni, e prima del derby che può valere zero per la classifica (se l’Inter piegasse la Juventus sabato prossimo è inutile far finta di niente, lo scudetto è bello che andato; ndr), un paio di tabù. Il primo: riuscire a fare bottino pieno con le tre squadre che appartengono alla parte destra della classifica. Non è facile, non è scontatogiocando tra l’altro due su tre al domicilio.

Il secondo: affrontare mercoledì 18 febbraio il Como a San Siro rizollato metterà il Milan dinanzi alla prova più pericolosa di tutta la stagione. Da temere persino più del derby con l’Inter. E sapete perché? Elementare: perché c’è in agguato la legge dei grandi numeri (il Milan è l’unica squadra in Europa che ha fin qui ha avuto una sola sconfitta in campionato) da tenere in debita considerazione e poi perché -come disse la sera di Como-Milan 1 a 3 Cesc Fabegras: “SE GIOCHIAMO COSI’ 10 VOLTE VINCIAMO CONTRO IL MILAN 8 VOLTE!” Il Milan ha già vinto una volta all’andata scatenando l’invidia e il rancore dei “giochisti”, figuriamoci allora se può pensare di fare il bis. Immagino già le manifestazioni per strada nel caso di successo del Como!

Allegri è uomo di calcio ma anche di conti e sempre giusti. E allora il retropensiero del suo sermone alla squadra riunita è il seguente: se dovessimo conquistare nelle prossime 4 partite 10 punti salendo a quota 60, allora quel punteggio diventerebbe la spinta per entrare in Champions league la prossima stagione. Ecco perché venerdì a Pisa comincia la vera salita per il Milan. Ecco perché è stata organizzata la cena collettiva!

CONTRATTO DI PULISIC- Per centrare questi risultati ci sarà bisogno del contributo di tutta la rosa. A cominciare da Leao (dicono: è migliorato nel frattempo, vedremo) per finire a Pulisic, Saelemakers (tornerà per il Como) e Fullkrug. Dopo la telenovela Maignan finita nel modo che molti esperti di mercato non avevano previsto, sta per cominciare quella per il rinnovo di Pulisic. Che però non è nelle stesse condizioni del francese. Perché il suo contratto prevede opzione unilaterale a favore del club per allungare la scadenza al 2028! Datevi pace!