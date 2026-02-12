Sheva ricorda Instanbul: ”Festa all’intervallo? Balle. È stata dura, non ho dormito per 3 mesi”

vedi letture

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

La finale di Instanbul

"Secondo me la squadra che ha giocato quella finale, senza Pippo, abbiamo fatto tutto l'anno con Crespo, che è stato uno dei giocatori più intelligenti con cui ho giocato proprio calicisticamente, un giocatore che legge le partite molto bene. La nostra squadra era la più forte con cui io ho giocato. Giochiamo un primo tempo fantastico, sembrava perfetta, il gol di Maldini, doppietta di Crespo, gol annullato mio per un fuorigioco che non c'era, abbiamo giocato un grande primo tempo. Entriamo nello spogliatoio, Carlo fa un discorso, ci parliamo tra di noi. Tutte balle quelle che dicono che festeggiavamo, dentro una squadra di professionisti non succede mai. Il secondo tempo è cambiato qualcosa, questo è il calcio. Anche se provi a trovare le risposte non riesci. Partiamo subito con due occasioni mie per fare 4-0 ma Dudek fa due parate, poi questo black out per 6 minuti e prendiamo 3 gol poi ci riprendiamo ma si sente nell'aria che è cambiato qualcosa.

Sulla parata di Dudek

"Non riesco a capire ancora come l'ha parata, più di così li non potevo fare, la pall poteva entrare tranquillamente in porta. Non ho dormito per 3/4 mesi, è stata una batosta forte"

Sul rigore

"Nella prima finale di Champions mi dicevo di non cambiare decisione, qui invece all'ultimo secondo perchè ho visto lui andare a destra ho cambiato. Io volevo tirare ad aprire ma all'ultimo momento non volevo aprire troppo e ho tirato centrale e l'ha parato. Ho cambiato idea per istinto, ti viene così e cambi in quel momento la e ormai non puoi recuperare. Era dura, non abbiamo fatto tanti discorsi, eravamo scoraggiati, un momento difficile"