Pellegatti avvisa: “Il Pisa non ha mai straperso, è stato abbastanza sfortunato”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha ospitato Carlo Pellegatti che ha parlato così di Pisa-Milan. Queste le sue parole:

"Potrei dire ma il Pisa è pericoloso, eccetera, il Milan è più forte del Pisa. Il Pisa ha l'incognita dell'allenatore, però il Pisa è una squadra che quando perde raramente ha avuto delle brutte sconfitte, ma raramente viene surclassata dall'avversario. È una squadra che è stata abbastanza sfortunata nei risultati perchè alla fine perdeva ma magari non meritava di perdere. E il Milan, spero, con Allegri uno potrebbe dire, ma ha perso il ritmo, ma Allegri è superiore a queste cose, anzi sta meglio Leao, sta meglio Pulisic, insomma mettiamola così è stata una buona possibilità di recuperare i giocatori e anche il fatto di essere a -8, Allegri doveva vincere la partita di Pisa pure se era a -5, -2, -1"