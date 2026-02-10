Parte l'operazione per l'estate. Si sta giocando il riscatto. Milan, non ricascarci

Dovrà provarci il Milan, e non cascare nuovamente nella trappola del girone d'andata. Ci sono quattro partite in calendario prima del Derby contro l'Inter, e sono Pisa, Como, Parma e Cremonese. Incredibile i rossoneri all'andata hanno totalizzato solamente 5 punti, per effetto dei due pareggi contro Pisa e Parma, del Ko interno contro la Cremonese e della vittoria a Como. Se il Milan vuole realmente lottare fino alla fine contro i nerazzurri dovrà conquistare 12 punti in queste quattro gare alla portata. Poi nel derby proverà il tutto per tutto. Sarà un mese avvincente e decisivo.

Ieri è stato il compleanno di Niclas Fullkrug, ha spento 33 candeline, ma spera di festeggiare tra quattro mesi quando arriverà la decisione sul suo riscatto dal West Ham. Il tedesco, autore del gol da tre punti contro il Lecce, spera di rimanere a Milano, si sta trovando benissimo con la squadra, adora la città ed è orgoglioso di indossare la casacca rossonera. Ma dipende tutto da lui, dalle prestazioni che metterà in campo fino al termine del campionato. Fullkrug dovrà sgomitare per trovare un posto da titolare, ma soprattutto dovrà sfruttare al massimo le occasioni in area di rigore. Per esempio a Bologna avrebbe dovuto fare molto meglio, quando nel finale ha avuto due grosse opportunità davanti al portiere avversario. Deve mettersi in mostra e risultare determinante. Solo così potrà guadagnarsi la conferma. Il Milan per riscattarlo dal West Ham dovrà versare circa 5 milioni di euro, una cifra alla portata dei rossoneri, ma prima di acquistare definitivamente Fullkrug vuole vedere delle risposte valide sul campo. Anche perché l'ingaggio sarà raddoppiato rispetto alla cifra che guadagna attualmente, ovvero 1,5 milioni fino alla fine dell'anno.

In vista del mercato estivo il Milan dovrà prendere quel difensore che non ha acquistato a gennaio. I rossoneri stanno già avendo dialoghi avanzati con l'agente di Mario Gila della Lazio, in quanto lo spagnolo è in scadenza nel giugno del 2027 e potrà essere acquistato per una cifra inferiore ai 20 milioni. Gila piace al direttore sportivo Tare, che all'epoca lo portò alla Lazio. In estate il Diavolo dovrà necessariamente rinforzare la rosa e allungarla se dovesse disputare competizioni europee. Quindi sarà un'alta sessione movimentata, sia in entrata che in uscita.

Sono giorni cruciali anche per i recuperi di alcuni giocatori chiave del Milan. Leao va gestito ma sta molto meglio, ha la pubalgia però sta lavorando in gruppo. Pulisic sta meglio e punta a rientrare nei convocati della partita contro il Pisa. Saelemaekers ha dato risposte positive dopo i controlli di ieri, ma Allegri non vuole forzarlo, sarebbe già felice di averlo al meglio nella partita difficile contro il Como a San Siro.