Trevisani: "Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast “Centrocampo”: la puntata è in uscita domani, ma nel frattempo queste sono alcune delle sue dichiarazioni:

“Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli si stringe la mano. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri è meglio di Fonseca e Conceiçao? Hai voglia. Ma per me è peggio di Spalletti. Parecchio. Ha vinto di più? È perché ha allenato la Juventus che era 20 punti più forte della seconda. “Ha vinto” è un giudizio che non conta una mazza. Chi non sa niente apre l’almanacco e dice: “Chi ha vinto? Ah, te sei bravo”. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus, e Allegri ci ha vinto gli scudetti”.