MN - Zille: "Che impatto Rabiot. È un trascinatore"
MilanNews.it
Federica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così di Adrien Rabiot e di Luka Modric:
Un Rabiot così te lo aspettavi?
"Sì, è davvero impattante. Già alla Juve trascinava compagni e squadra con gol e prestazioni. Ha un passo diverso da tutti gli altri".
E Modric?
"Luka mi ha sorpreso in positivo, vedendo come si è calato nella parte con grande umiltà, senza fare la prima donna ma aiutando sempre i compagni e allenatore. Non solo come calciatore, Modric fa bene anche nello spogliatoio per quelli più giovani".
