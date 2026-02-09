MN - Zille: "Che impatto Rabiot. È un trascinatore"

Federica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così di Adrien Rabiot e di Luka Modric:

Un Rabiot così te lo aspettavi?

"Sì, è davvero impattante. Già alla Juve trascinava compagni e squadra con gol e prestazioni. Ha un passo diverso da tutti gli altri".

E Modric?

"Luka mi ha sorpreso in positivo, vedendo come si è calato nella parte con grande umiltà, senza fare la prima donna ma aiutando sempre i compagni e allenatore. Non solo come calciatore, Modric fa bene anche nello spogliatoio per quelli più giovani".