MN - Milan imbattuto da 22 gare di fila in Serie A. Zille non ha dubbi: "Non è un caso..."
Federica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così della stagione del Milan di Max Allegri:
Una stagione così sorprendente
"Sì, per diversi motivi. Facciamo il confronto con un anno fa e vediamo quante differenze ci sono. Già all'inizio della stagione notavamo un'identità chiara, ben definita. L'anno scorso invece eravamo qui a commentare un gruppo che poteva vincere contro chiunque ma anche perdere sempre. Ha fatto moltissimo aggiungere un direttore sportivo, Igli Tare, a fare da figura chiave per i giocatori, e un allenatore esperto che conosce come le sue tasche tutte le dinamiche del nostro campionato".
Tante partite senza perdere
"Sì, non è un caso, 22 partite in Serie A senza perdere è un qualcosa che va sottolineato. Proprio per questo non penso sia giusto tenere così fuori il Milan dalla lotta scudetto, sta tenendo il passo di Inter e Napoli. Ha perso tanti punti contro le piccole? Sì, però si bilancia con quelli che ha ottenuto contro le grandi, nel Derby o in entrambe le partite contro la Roma..".
