Albertini ricorda i rigori di USA 94: "Sacchi mi chiese se me la sentissi di calciare e io andai senza pensare"
MilanNews.it
Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero e della Nazionale, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ricorda i rigori di USA ’94, persi dall’Italia con il Brasile in seguito degli errori dal dischetto di Baresi, Massaro e Baggio:
“Ricordo che Sacchi mi chiese se me la sentissi di calciare e io andai senza pensare. Mentre c’era chi si nascondeva dietro alla panchina pur di non calciare. Non dirò mai i nomi, ma giocavano uno nel Milan e l’altro nell’Inter”.
