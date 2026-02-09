FOTO - Allenamento a Milanello in vista di Pisa-Milan

Mancano ancora un po' di giorni alla gara di venerdì del Milan in casa del Pisa, ma ad oggi la sensazione è che Christian Pulisic dovrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri, mentre Alexis Saelemaekers non dovrebbe essere rischiato. Ci sarà invece regolarmente Rafael Leao che non è ancora al meglio per il fastidio all'adduttore che lo sta tormentando ormai da diverse settimane, ma che continua comunque a lavorare in gruppo a Milanello.

Il Milan ha proseguito oggi la sua preparazione a Milanello in vista della gara in trasferta di venerdì contro il Pisa. Doppia seduta per i rossoneri che si sono allenati in palestra al mattino e sul campo nel pomeriggio.