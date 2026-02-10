Bianco, oro e nero: Footy Headlines anticipa la seconda maglia 26/27 del Milan

vedi letture

La maglia da trasferta PUMA 2026-2027 sarà ancora una volta caratterizzata dal classico bianco, questa volta con nuovi dettagli particolari: FootyHeadlines anticipa che la seconda maglia 26/27 del Milan avrà dettagli oro e nero. Dopo la stagione 2016/17 la seconda maglia tornerà ad avere dei dettagli dorati.

Nelle scorse settimane erano trapelati anche dettagli sulla prossima prima maglia: dopo diverse stagioni in cui PUMA ha sperimentato sulla prima maglia del Milan, dal prossimo anno lo sponsor tecnico è pronto a tornare ad uno stile più classico per la prima maglia 26/27 dei rossoneri. Footy Headlines riporta che la maglietta presenterà le iconiche strisce rosse e nere del club nella loro forma tradizionale, abbinate a dettagli bianchi per i loghi: un ritorno alle origini dei rossoneri dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne.